Blick ins Westjordanland zwischen Jerusalem und Jericho - Israel will neue Siedlungen bauen (Archivbild vom Mai 2026). (UPI Photo / IMAGO / DEBBIE HILL)

Ein Sprecher des Militärs erklärte, man habe drei Terroristen der Hamas getötet. Diese bestritt, dass es sich bei den Opfern um Mitglieder von ihr gehandelt habe.

Seit dem Großangriff der militant-islamistischen Palästinenserorganisation auf Israel im Oktober 2023 hat die Gewalt im Westjordanland deutlich zugenommen. Zuletzt hatten immer wieder radikale israelische Siedler Palästinenser angegriffen. Israelische Luftangriffe im Westjordanland sind allerdings selten, die Streitkräfte gehen dort üblicherweise mit Bodentruppen vor.

Diese Nachricht wurde am 29.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.