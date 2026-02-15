Süd-Libanon

Israel hat erneut Ziele im Südlibanon angegriffen (Archivbild). (AFP / RABIH DAHER)

Man habe in mehreren Gebieten Waffenlager und Raketenwerfer der vom Iran unterstützten Schiiten-Miliz attackiert. Die Präsenz der Waffen stelle einen Verstoß gegen die Waffenruhe-Vereinbarung dar. Das israelische Militär machte keine Angaben zu möglichen Opfern der Luftangriffe. Die Informationen ließen sich nicht unabhängig überprüfen. Libanons Regierung hatte im August einen Plan der USA angenommen, um die im Land bislang sehr einflussreiche Hisbollah zu entwaffnen. Die Islamisten lehnen das aber vehement ab, auch war zum Jahresende eine dafür gesetzte Frist ausgelaufen.

Israel wirft der Miliz vor, ihre militärischen Kapazitäten stattdessen wieder aufbauen zu wollen.

Diese Nachricht wurde am 15.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.