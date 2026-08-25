UNO-Gelände

Das Logo des Palästinenserhilfswerks der UNO, UNRWA (IMAGO / UPI Photo / IMAGO / DEBBIE HILL)

Das Büro des israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu teilte mit, Israel werde - Zitat - "einer Organisation, deren Mitarbeiter in Terror verwickelt waren, nicht gestatten, auf seinem Staatsgebiet tätig zu sein". Das Gelände wurde von dem Palästinenserhilfswerk UNRWA als Ausbildungszentrum genutzt. Israel will dort nach offiziellen Angaben eine Schule für Jungen einrichten, die nach israelischen Lehrplänen unterrichtet. In den nächsten Jahren sollen unter anderem weitere Schulen und eine Moschee in der arabisch geprägten Gegend entstehen. Die Vereinten Nationen werfen Israel vor, das Gelände unrechtmäßig betreten zu haben. Der Sprecher des UNO-Generalsekretärs Guterres erklärte, die Räumung stehe im Widerspruch zu den völkerrechtlichen Verpflichtungen Israels.

Im Januar hatten israelische Kräfte bereits das UNRWA-Hauptquartier in Ost-Jerusalem zerstört. Israels Regierung begründet ihr Vorgehen mit den Verbindungen einiger UNRWA-Mitarbeiter zur Terrororganisation Hamas.

Diese Nachricht wurde am 25.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.