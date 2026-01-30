Der Grenzübergang Rafah wird am Sonntag für den Personenverkehr geöffnet (Archivbild). (Egyptian Press Center / AP / dpa)

Das teilte die zuständige israelische Cogat-Behörde mit. Die USA hatten auf die Öffnung gedrängt. Sie ist Teil des von Washington vorangetriebenen Gaza-Friedensplans.

Die israelische Armee hatte 2024 im Zuge des Gaza-Krieges gegen die islamistische Hamas die Kontrolle über den Grenzübergang übernommen. Rafah ist besonders bedeutsam, weil es der einzige Grenzübergang aus dem Palästinensergebiet ist, der nicht nach Israel führt. Hilfslieferungen kommen zunächst weiterhin über andere Wege in den Gazastreifen.

Diese Nachricht wurde am 30.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.