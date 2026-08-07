Zerstörung im Südlibanon (imago |Middle East Images)

Dies gelte, solange die libanesische Armee nicht die volle Kontrolle über die beiden ersten sogenannten "Pilotzonen" habe. Dies erfuhr die Nachrichtenagentur AFP aus Kreisen des libanesischen Präsidialamtes nach Gesprächen zwischen beiden Ländern. In diesen "Pilotzonen" sollen die libanesischen Streitkräfte die Kontrolle übernehmen und die Hisbollah-Islamisten entwaffnen. Wenn der Ablauf in der Praxis funktioniert, soll er auf weitere Gebiete ausgeweitet werden. Die israelische Armee würde sich dann schrittweise zurückziehen.

Israel und der Libanon hatten sich im Juni nach jahrzehntelangem Kriegszustand auf ein entsprechendes Abkommen geeinigt. Die Hisbollah lehnt die Vereinbarung ab.

Diese Nachricht wurde am 07.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.