Grundlage für die Suche im Norden des Küstengebiets seien nachrichtendienstliche Hinweise, teilte ein Militärsprecher mit. Die Hamas erklärte, man habe Informationen über einen möglichen Aufenthaltsort der Leiche an Israel übermittelt. Die Terrororganisation hatte die Suche nach den sterblichen Überresten nach eigenen Angaben ausgesetzt, weil das Gebiet stark zerstört sei und es ihr an notwendigem technischem Gerät fehle.

Der 24-jährige Polizist Ran Gvili war beim Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober 2023 getötet und in den Gazastreifen verschleppt worden. Israel macht die Rückführung der letzten dort verbliebenen Leiche zur Bedingung für den Einstieg in die zweite Phase des Friedensplans.

