Eine Leuchtfackel der israelischen Armee im Himmel über dem Süden des Libanon. (AFP / -)

Die Abmachung sei von den USA und Katar vermittelt worden, heißt es unter Berufung auf US-Regierungskreise.

Die Kämpfe zwischen Israel und der mit dem Iran verbündeten Hisbollah hatten die Rahmenvereinbarung zwischen Teheran und Washington gefährdet und die Gespräche darüber in der Schweiz verzögert. Teil der Rahmenvereinbarung ist eine Waffenruhe zwischen dem Iran und den USA. Teheran besteht darauf, dass diese auch für die Kämpfe zwischen Israel ‌und ‌der Hisbollah gilt. Allerdings waren weder Israel noch die Hisbollah-Miliz an den Verhandlungen beteiligt.

Zuletzt wurden bei israelischen Angriffen nach libanesischen Angaben 21 Menschen getötet. Israel meldete den Tod von vier seiner Soldaten.

Diese Nachricht wurde am 19.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.