Vordere Reihe: Der israelische Botschafter in den USA, Yechiel Leiter, der Stabschef des Außenministeriums, Daniel Holler, und die libanesische Botschafterin in den USA, Nada Hamadeh; Im Hintergrund: US-Außenminister Marco Rubio (AFP / SAUL LOEB)

Die von den USA vermittelte Vereinbarung hat mittelfristig zum Ziel, die Kämpfe zwischen Israel und der proiranischen Hisbollah zu beenden sowie Libanons Souveränität wiederherzustellen. US-Außenminister Rubio sagte in Washington nach Unterzeichnung des Abkommens, die Vereinbarung sei ein erster Schritt in Richtung eines dauerhaften Friedens. Botschafter beider Länder unterzeichneten das Dokument.

Israel hat im Südlibanon Soldaten stationiert, um seine Nordgrenze vor Angriffen der Hisbollah zu schützen. Der libanesische Präsident Aoun äußerte die Erwartung, dass im Zuge der Vereinbarung Vertriebene in ihre Heimat zurückkehren. Dies lehnt Israels Ministerpräsident Netanjahu weiter ab, ebenso einen vollständigen Rückzug seiner Armee.

Netanjahus Angaben zufolge sieht das Abkommen zwei Pilotprojekte vor, in denen libanesische Streitkräfte die Kontrolle in besetzten Gebieten übernehmen sollen. Die Hisbollah-Miliz lehnt das Abkommen ab und sieht sich nicht daran gebunden.

Diese Nachricht wurde am 27.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.