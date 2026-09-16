Diplomatie

Die Nationalflaggen Israels und Marokkos wurden 2020 auf die Wände der Altstadt Jerusalems projiziert. (Archivbild) (picture alliance / AP Photo / Maya Alleruzzo)

Das teilte das israelische Außenministerium nach einem Treffen der Außenminister beider Länder unter Vermittlung der USA mit. Demnach sollen die bisherigen diplomatischen Vertretungen zu Botschaften aufgewertet und Botschafter ernannt werden. Zudem seien ein Wirtschaftsabkommen sowie weitere Direktflüge zwischen beiden Ländern geplant. Marokko äußerte sich zunächst nicht dazu.

Die beiden Staaten hatten sich 2020 im Rahmen der Abraham-Abkommen angenähert. Die von den USA vermittelte Vereinbarung soll das Verhältnis Israels zu arabischen Ländern verbessern. Die Beziehungen zwischen Marokko und Israel gelten jedoch vor allem wegen Israels Kriegsführung im Gazastreifen weiterhin als belastet.

Diese Nachricht wurde am 17.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.