Palästinener

Das zuständige Ministerium für Diaspora-Angelegenheiten teilte mit, die Organisation habe es versäumt, eine Liste aller palästinensischen Mitarbeiter vorzulegen. Daher müsse sie bis zum 28. Februar den Gazastreifen verlassen.
Ärzte ohne Grenzen erklärte dazu, man habe von den israelischen Behörden keine Zusicherung erhalten, dass alle Daten ausschließlich für die angegebenen administrativen Zwecke verwendet und keine Kollegen gefährdet würden. Darum habe die Organisation keine Liste übermittelt.
Diese Nachricht wurde am 01.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.