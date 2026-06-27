Man werde gegen jeglichen derartigen Versuch mit großer Härte vorgehen, sagte der israelische Verteidigungsminister Katz.
Vertreter Israels und des Libanon hatten in Washington ein Rahmenabkommen unterzeichnet. Die 14-Punkte-Vereinbarung soll den Weg zu einem umfassenden Friedensabkommen ebnen. Dazu gehört unter anderem die Entwaffnung der vom Iran finanzierten Hisbollah-Miliz im Libanon. Die Entwaffnung gilt als Voraussetzung für den schrittweisen Rückzug der israelischen Armee aus dem Nachbarland. Die Hisbollah lehnt das Abkommen ab.
Israel und der Liabnon befinden sich seit 1948 im Kriegszustand.
Diese Nachricht wurde am 27.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.