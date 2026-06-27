Nahost
Israel warnt Iran vor Versuchen, eine Vereinbarung mit dem Libanon zu torpedieren

Der israelische Verteidigungsminister Katz hat den Iran davor gewarnt, die Umsetzung eines direkten Abkommens mit dem Libanon zu verhindern.

    Israels Verteidigungsminister Israel Katz bei einem Besuch in Griechenland im Janaur 2026
    Israels Verteidigungsminister Israel Katz (Archivbild) (IMAGO / One Inch Productions / IMAGO / One Inch Productions)
    Man werde gegen jeglichen derartigen Versuch mit großer Härte vorgehen, sagte Katz.
    Vertreter Israels und des Libanon hatten in Washington ein Rahmenabkommen unterzeichnet. Die 14-Punkte-Vereinbarung soll den Weg zu einem umfassenden Friedensabkommen ebnen. Dazu gehört unter anderem die Entwaffnung der vom Iran finanzierten Hisbollah-Miliz im Libanon. Die Entwaffnung gilt als Voraussetzung für den schrittweisen Rückzug der israelischen Armee aus dem Nachbarland. Die Hisbollah lehnt das Abkommen ab.
    Israel und der Liabnon befinden sich seit 1948 im Kriegszustand.
    Diese Nachricht wurde am 28.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.