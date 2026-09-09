Israels Außenminister Gideon Saar (AP / Petr David Josek)

So werde das britische Konsulat in Jerusalem geschlossen, sagte Außenminister Saar in Jerusalem. Zudem dürfen zwölf britische Politiker und Aktivisten nicht mehr nach Israel einreisen, darunter der frühere Labour-Chef Corbyn.

Zuvor hatte Großbritannien ein Verbot für die Einfuhr von Waren aus illegalen israelischen Siedlungen im Westjordanland verkündet. Außenminister Miliband betonte ausdrücklich das Existenzrecht Israels. Es gehe jedoch darum, die Möglichkeit zu einer Zweistaatenlösung am Leben zu erhalten.

Frankreich, Kanada und Dänemark sowie weitere Länder schlossen sich in einer gemeinsamen Erklärung der britischen Position an und verhängten ebenfalls Sanktionen. Deutschland gehört nicht dazu.

Diese Nachricht wurde am 09.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.