Feuer im Süden des Libanon nach einem israelischen Luftangriff (Archivbild). (Ayal Margolin / Jini via XinHua / dp / Ayal Margolin)

Der Befehlshaber sei bei einem Drohnenangriff im Süden des Landes getroffen worden, teilte die Armee mit. Nach Darstellung Israels war der Angriff eine Reaktion auf Einsätze der Hisbollah gegen israelische Soldaten in einer von der Armee ausgewiesenen Sicherheitszone. Von der Hisbollah gab es zunächst keine offizielle Mitteilung zur Tötung des Kommandeurs. Das libanesische Gesundheitsministerium sprach von insgesamt elf Toten bei israelischen Luftangriffen.

Israel und die proiranische Hisbollah werfen sich seit Monaten gegenseitig Verstöße gegen die geltende Waffenruhe vor.

Diese Nachricht wurde am 16.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.