Die Nachrichtenagentur AFP berichtete, auf Hebräisch seien Worte wie "Rache", "Die Nacht der Moscheen" und "Grüße von der Hügeljugend" auf die Wände geschrieben worden. Das palästinensische Ministerium für Religionsangelegenheiten rief die internationale Staatengemeinschaft zum Handeln auf. Seit dem Überfall der Terrorgruppe Hamas auf Israel 2023 hat die Gewalt israelischer Extremisten gegen Palästinenser deutlich zugenommen.
Diese Nachricht wurde am 18.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.