Siedler
Israelische Extremisten greifen erneut Moscheen im Westjordanland an

Israelische Siedler haben im Westjordanland erneut palästinensische Moscheen angegriffen und teilweise in Brand gesetzt.

    Ein palästinensisches Haus wird von israelischen Siedlern mit einem Bagger zerstört.
    Israelische Siedler haben im Westjordanland erneut palästinensische Häuser und Moscheen angegriffen und teilweise in Brand gesetzt. (picture alliance / Sipa USA / Nexpher Images)
    Die Nachrichtenagentur AFP berichtete, auf Hebräisch seien Worte wie "Rache", "Die Nacht der Moscheen" und "Grüße von der Hügeljugend" auf die Wände geschrieben worden. Das palästinensische Ministerium für Religionsangelegenheiten rief die internationale Staatengemeinschaft zum Handeln auf. Seit dem Überfall der Terrorgruppe Hamas auf Israel 2023 hat die Gewalt israelischer Extremisten gegen Palästinenser deutlich zugenommen.
    Diese Nachricht wurde am 18.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.