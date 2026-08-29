Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet unter Berufung auf Augenzeugen, vermummte Angreifer hätten ein Haus belagert und es mit Steinen beworfen. Die israelische Armee teilte mit, Soldaten seien gegen die radikalen Siedler vorgegangen, um Bewohner zu schützen. Palästinensische Medien widersprachen dieser Darstellung. Israels Premierminister Netanjahu verurteilte die Vorfälle und forderte die Festnahme der Randalierer.
In Kusra belagern radikale Siedler seit Wochen immer wieder Häuser von Palästinensern. Die USA hatten Medienberichten zufolge von der israelischen Regierung zuletzt ein entschlosseneres Vorgehen gegen Siedlergewalt gefordert.
Diese Nachricht wurde am 29.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.