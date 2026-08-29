Er teilte mit, die Randalierer verstießen gegen das Gesetz, behinderten die israelische Armee und schadeten dem Ansehen des Landes. Sie müssten so schnell wie möglich zur Rechenschaft gezogen werden.
In dem Dorf Kusra hatten israelische Siedler erneut ein Haus von Palästinensern belagert und Menschen mit Steinen beworfen. Im nahegelegenen Ort Dschalud griffen Siedler nach Angaben der palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa eine Familie sowie ein sie begleitendes ausländisches Medienteam an.
Unter anderem die USA hatten die Siedlergewalt in den vergangenen Wochen verurteilt und ein entschlosseneres Vorgehen von Israel gefordert.
Diese Nachricht wurde am 29.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.