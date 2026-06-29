Der Tunnel habe sich über mehr als 200 Meter erstreckt und eine Tiefe von mehr als 25 Metern erreicht, erklärten der israelische Ministerpräsident Netanjahu und Verteidigungsminister Katz. In dem Bau seien hunderte Waffen sowie mehrere Abschussrampen gelagert gewesen. Israel und der Libanon hatten am Freitag unter US-Vermittlung ein Rahmenabkommen unterzeichnet, das den Weg zu einem dauerhaften Frieden zwischen den beiden Nachbarländern ebnen soll.
Diese Nachricht wurde am 29.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.