Gadi Eisenkots soll mit der Regierungsbildung in Israel beauftragt werden (Archivbild) (picture alliance / dpa / Gil Cohen-Magen)

Ein Sprecher des Präsidenten sagte, Eisenkot sei von Herzog für morgen in dessen Amtssitz in Jerusalem eingeladen worden. Herzog hatte in den vergangenen Tagen Gespräche mit allen Parteien geführt. Dabei zeichnete sich ab, dass Eisenkot mit der Unterstützung arabischer Parteien rechnen kann. Medienberichten zufolge soll sich der Oppositionspolitiker auf 67 der 120 Abgeordneten stützen können. Bisher hat Eisenkot eine Zusammenarbeit mit arabischen Parteien abgelehnt. Seine Jaschar-Partei forderte Netanjahus Likud am Abend auf der Plattform X auf, in eine gemeinsame Regierung einzutreten.

Bei der Parlamentswahl hatte weder die Koalition von Netanjahu noch das Bündnis um Eisenkot eine Mehrheit erringen können.

Diese Nachricht wurde am 07.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.