Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu (imago / UPI Photo / RONEN ZVULUN)

Als Konsequenz habe er die israelische Armee angewiesen, hart gegen die Miliz vorzugehen, teilte Netanjahu mit. Das Militär habe in der Nacht 80 Ziele angegriffen, ebenso heute früh das Hauptquartier der Hisbollah im Bekaa-Tal. Einen Abzug der israelischen Truppen aus dem Südlibanon schloss Netanjahu erneut aus.

Bei den jüngsten israelischen Angriffen im Südlibanon gab es nach libanesischen Angaben mindestens 18 Tote. Israel meldete, dass vier israelische Soldaten getötet worden seien.

Frankreich forderte Israel zur Beendigung seiner Angriffe im Libanon auf. Außenminister Barrot sagte dem Sender "Franceinfo", die USA müssten mehr Druck auf die israelische Seite ausüben. Das Rahmenabkommen der USA und des Iran sieht eigentlich vor, dass die Kämpfe an allen Fronten beendet werden, also auch im Libanon. Weder die Hisbollah, noch Israel haben sich bisher dazu bekannt. Beide waren an den Gesprächen allerdings nicht beteiligt.

Diese Nachricht wurde am 19.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.