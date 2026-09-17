Hohe Spritpreise

Die Regierung von Ministerpräsidentin Meloni beschloss in Rom, im Jahr 2027 auf alle Pkw mit einer Leistung von weniger als 80 Kilowatt keine Steuer zu erheben. Die Regelung gilt auch für alle Motorräder sowie Motorroller, die in Italien weit verbreitet sind. Nach offiziellen Angaben umfasst dies insgesamt etwa 14,5 Millionen Fahrzeuge.

Allerdings kann jeder Besitzer nur ein einziges Fahrzeug geltend machen. Das Aussetzen der Kfz-Steuer soll nach Angaben der Regierung vor allem eine finanzielle Entlastung für Familien mit sich bringen.

Diese Nachricht wurde am 17.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.