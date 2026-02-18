Gerichtsurteil

Kern der Gerichtsverhandlung: die Festsetzung des Rettungschiffs "Sea-Watch 3" (Picture Alliance / dpa / ROPI / SeaWatch)

Ein Gericht in Palermo entschied, dass ihr 76.000 Euro zustehen. Ende 2019 war das Rettungsschiff "Sea-Watch 3" im Hafen der Insel Lampedusa festgesetzt worden. Die nun festgelegte Summe bezieht sich auf damals entstandene finanzielle Schäden für die Organisation wie Hafengebühren, Treibstoffkosten zur Aufrechterhaltung des Schiffsbetriebs und Anwaltskosten.

Die "Sea-Watch 3" hatte damals trotz eines Verbots der italienischen Regierung auf Lampedusa angelegt, nachdem sie zwei Wochen lang mit zahlreichen geretteten Schiffbrüchigen an Bord gezwungenermaßen hatte auf See bleiben müssen. Die deutsche Kapitänin des Schiffes, Carola Rackete, wurde später festgenommen. Im Jahr 2021 wurde das Verfahren gegen sie jedoch eingestellt.

