Nach Ceuta-Krise

Das Innenministerium in Rom teilte mit, die Bewertungsgrundlagen für die Kontrollen bestünden weiterhin. Die Maßnahme war von der rechten Regierung von Ministerpräsidentin Meloni vor einem Monat nach der Ankunft Tausender Migranten in der spanischen Nordafrika-Exklave Ceuta ergriffen worden.
Nach der Einsetzung der italienischen Grenzkontrollen reagierte Spanien und kontrolliert seitdem seinerseits Ankömmlinge aus Italien an Häfen und Flughäfen. Spanien will die Kontrollen ebenfalls um 15 Tage verlängern.
Diese Nachricht wurde am 31.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.