Ikone von Inter Mailand

Sandro Mazzola prägte den italienischen Fußball. (imago sportfotodienst / imago sportfotodienst)

Der Offensivspieler spielte während seiner 17-jährigen Profikarriere ausschließlich für den Club aus Mailand und gilt als eine der prägendsten Figuren der Vereinsgeschichte. Mazzola erzielte in 565 Pflichtspielen 158 Tore. Mit Inter wurde er viermal italienischer Meister und gewann zweimal den Europapokal der Landesmeister. Beim ersten Europapokalsieg 1964 erzielte er im Endspiel gegen Real Madrid beim 3:1 zwei Tore. Ein Jahr später verteidigte Inter den Titel.

Mit der Nationalmannschaft wurde Mazzola 1968 Europameister und 1970 Vizeweltmeister.

Diese Nachricht wurde am 19.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.