Reaktion auf AfD-Erfolg

Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni (Archivbild) (dpa / picture alliance / Cristiano Minichiello)

Wie man sehe, sei das eine Strategie, die nicht funktioniere, sagte sie der italienischen Zeitung "Il Foglio", angesprochen auf den Wahlerfolg der AfD in Sachsen-Anhalt. Politische Bewegungen, die die Verteidigung der Identität, den Kampf gegen illegale Masseneinwanderung und die Gefahr einer Islamisierung Europas in den Fokus stellten, hätten an Stärke gewonnen. Die Reaktion des Establishments sei es häufig gewesen, Brandmauern zu errichten, anstatt die Sachfragen inhaltlich anzugehen, meinte Meloni. Man müsse diesen Anliegen zuhören und darauf antworten.

Meloni regiert in Italien mit ihrer Koalition aus drei rechten und konservativen Parteien seit knapp vier Jahren. In der Vergangenheit hatte sie sich mehrfach von der AfD und deren politischen Ansichten distanziert.

Diese Nachricht wurde am 12.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.