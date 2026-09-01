Zweiter Weltkrieg

Donald Tusk bei der Zeremonie des 87. Jahrestag des Beginns des Zweiten Weltkriegs (Adam Warzawa / PAP / dpa / Adam Warzawa)

Die kommenden Monate könnten entscheidend für die Zukunft des Landes sein, sagte Tusk auf der Westerplatte in Danzig. Zugleich warnte er vor einem neuen Erstarken nationalistischer und extremistischer Kräfte. Tusk erinnerte an die rund 80 Millionen Opfer des Zweiten Weltkriegs, darunter sechs Millionen polnische Bürger.

Zuvor hatte Polens Präsident Nawrocki seine Forderung nach deutschen Reparationszahlungen erneuert. Polen brauche eine Entschädigung für die Zerstörungen und Verluste des Zweiten Weltkriegs, sagte er in Danzig. Dies sei eine Voraussetzung für eine echte Freundschaft zwischen beiden Ländern. Die Bundesregierung weist solche Forderungen zurück. Aus deutscher Sicht ist die Reparationsfrage rechtlich abschließend geklärt.

Mit dem deutschen Überfall auf Polen am 1. September 1939 begann der Zweite Weltkrieg. Die Westerplatte bei Danzig war Schauplatz eines der ersten Gefechte.

Diese Nachricht wurde am 01.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.