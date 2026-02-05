Wegen zu vieler Touristen

Wegen des schlechten Benehmens der Menschen wurde das Kirschblütenfest am Berg Fuji abgesagt (Archivbild). (picture alliance / zb)

Um die Würde und das Lebensumfeld der Bürger zu schützen, habe die Verwaltung beschlossen, das zehn Jahre alte Festival zu beenden, erklärte der Bürgermeister der Stadt Fujiyoshida, Horiuchi. Das schlechte Benehmen der Besucher mache diesen Schritt notwendig. Der Park mit Aussicht auf den Berg, in dem das Fest bisher stattfand, werde während der Kirschblüte trotzdem geöffnet sein, hieß es.

Das Festival zur Kirschblütenzeit Ende März zog im vergangenen Jahr 200.000 Besucher an - zu der Veranstaltung kommen auch immer mehr Touristen aus dem Ausland nach Japan.

