Parlamentswahl

Die Partei kommt laut Hochrechnungen ohne Koalitionspartner bereits auf eine Zwei-Drittel-Mehrheit. Takaichi erklärte, mit diesem Mandat des Volkes politischen Ziele in Tat umsetzen zu können.

Erste Regierungschefin Japans

Takaichi wurde vergangenen Oktober als erste Frau an die Spitze einer japanischen Regierung gewählt. Die seit 1955 fast ununterbrochen regierende LDP hatte wegen Skandalen bei den Wahlen vor gut einem Jahr die Mehrheit verloren. Gestützt vom Koalitionspartner regierte sie zuletzt nur mit hauchdünner Mehrheit. Mit der vorgezogenen Neuwahl wollte Takaichi die Macht der LDP ausbauen. Im Wahlkampf hatte sie vor allem auf das Thema "Ausländer" gesetzt und argumentiert, Ausländer hielten sich nicht an die Regeln, das Volk fühle sich unwohl und unsicher. Außerdem befürwortet Takaichi engere Beziehungen zu den USA und zu Präsident Trump.

09.02.2026