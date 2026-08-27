Kusama Ausstellung in Köln (Archivbild vom März 2026) (picture alliance / Associated Press / Martin Meissner)

Nach Angaben ihres Unternehmens starb sie bereits am 14. August in einem Krankenhaus in Tokio. Sie wurde 97 Jahre alt. Kusama gilt als eine der angesehensten zeitgenössischen Künstlerinnen Japans. Ihr Markenzeichen waren wiederkehrende Motive in verschiedenen Formen, die an Netze, Wirbel oder Würmer erinnerten. Am häufigsten malte sie Punkte.

Die Werke von Kusama wurden weltweit ausgestellt. Im Museum Ludwig in Köln endete Anfang August eine Retrospektive ihres Werkes. Die Ausstellung hatte mehr als 480.000 Besucher und war damit die bisher erfolgreichste Ausstellung des Museums.

Diese Nachricht wurde am 27.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.