Parlamentswahl

Laut Nachwahlbefragungen erreichte die Liberaldemokratische Partei eine deutliche Mehrheit. Die seit 1955 fast ununterbrochen regierende LDP hatte wegen Skandalen bei den vorherigen Wahlen Ende 2024 im Unterhaus wie auch im Oberhaus die Mehrheit verloren. Zuletzt regierte sie gestützt von der rechten Partei Ishin mit hauchdünner Mehrheit.
Takaichi war Ende Oktober als erste Frau in Japan an die Spitze der Regierung gewählt worden und hatte mit der kurzfristig einberufenen Neuwahl die Opposition überrascht.
