Rosenmontagszüge
Jecken und Narren spotten über Putin, Trump und Mullahs

Auf den Rosenmontagszügen haben Hunderttausende Menschen in den Hochburgen Köln, Düsseldorf und Mainz den Höhepunkt des diesjährigen Straßenkarnevals gefeiert.

    Ein Mottowagen mit Putin und Trump, die versuchen Europa zu fressen.
    Rosenmontag am Rhein in Düsseldorf (picture alliance / dpa / Federico Gambarini)
    Bei den politischen Mottowagen stand insbesondere Russlands Präsident Putin im Fokus. Die Jecken und Narren spotteten aber auch über den amerikanischen Präsidenten Trump. Die Proteste der Menschen im Iran gegen das Mullah-Regime waren ebenfalls Thema. Die Kölner Karnevalisten zeigten etwa den iranischen Religionsführer Chamenei, der Demonstranten aufisst. Auch die Bundespolitik wurde aufs Korn genommen und der Blick auf soziale Themen gelenkt.
    Diese Nachricht wurde am 17.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.