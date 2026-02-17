Rosenmontagszüge

Bei den politischen Mottowagen stand insbesondere Russlands Präsident Putin im Fokus. Die Jecken und Narren spotteten aber auch über den amerikanischen Präsidenten Trump. Die Proteste der Menschen im Iran gegen das Mullah-Regime waren ebenfalls Thema. Die Kölner Karnevalisten zeigten etwa den iranischen Religionsführer Chamenei, der Demonstranten aufisst. Auch die Bundespolitik wurde aufs Korn genommen und der Blick auf soziale Themen gelenkt.
Diese Nachricht wurde am 17.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.