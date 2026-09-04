Deutsche Bahn

Die Hitze führte auch im August zu massiven Problemen bei der Bahn. (imago | Chris Emil Janßen)

Als pünktlich gilt ein ICE oder IC, wenn er weniger als sechs Minuten Verspätung hat. Das traf im August laut Deutscher Bahn auf 54,2 Prozent der Züge im Fernverkehr zu. Die vielen Verspätungen führte die Bahn vor allem auf die hohen Temperaturen zurück. Diese hätten zu vielen Anlagenstörungen und einer besonders hohen Zahl an Langsamfahrstellen geführt. Im Mai waren nach dieser Definition noch 61,1 Prozent der Züge pünktlich gewesen, im April 64,4 Prozent.

Diese Nachricht wurde am 04.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.