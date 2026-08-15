Schwimm-EM

Johannes Liebmann schwamm die 1500 m in Weltrekordzeit. (IMAGO / Bildbyran / IMAGO / JOEL MARKLUND)

Damit verbesserte er die Weltbestleistung um fast vier Sekunden. Silber holte Zalan Sarkany aus Ungarn; Bronze ging an den Deutschen Oliver Klemet.

Für Liebmann ist es bei seiner ersten EM in der Eliteklasse bereits der zweite Titel. Auch über 800 Meter Freistil gewann der Magdeburger mit einer Europarekordzeit Gold.

Auch am Sonntag, dem letzten EM-Tag, gibt es noch einmal Medaillen-Chancen für das deutsche Team. Johannes Liebmann startet neben Lukas Märtens, Sven Schwarz und Oliver Klemet über 400 Meter Freistil.

Diese Nachricht wurde am 15.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.