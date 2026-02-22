Olympische Winterspiele

Johannes Lochner (links) und Francesco Friedrich jubeln über die Gold- und Silbermedaille. (Robert Michael / dpa)

Lochner setzte sich mit seinen Anschiebern Thorsten Margis, Jörn Wenzel und Georg Fleischhauer vor Francesco Friedrich durch. Der Frankfurter Adam Ammour verlor im letzten Durchgang noch Bronze an den Schweizer Michael Vogt und kam auf Rang vier. In Peking 2022 hatte sich Lochner Friedrich noch zweimal geschlagen geben müssen.

Er sorgte damit für einen erfolgreichen Abschluss der deutschen Eiskanal-Festspiele in Cortina. In allen zwölf Rennen gewannen die Rodler, Skeletonis und Bobfahrer mindestens eine Medaille und retteten damit die ansonsten schwache Bilanz des deutschen Teams. Insgesamt gingen sechs der acht Goldmedaillen und 19 der 26 deutschen Medaillen auf das Konto der Schlittensportler. Am Samstag hatte Laura Nolte mit ihrem Olympiasieg im Zweier vor Teamkollegin Lisa Buckwitz ein gelungenes Abschlusswochenende für das deutsche Bob-Team eingeleitet.

