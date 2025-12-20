Dieses von der US-Armee zur Verfügung gestellte Foto zeigt den Angaben zufolge Kampfflugzeuge kurz vor dem Angriff auf IS-Ziele in Syrien. (AFP / -)

Wie das jordanische Militär mitteilte, sollte damit unter anderem verhindert werden, dass Extremisten die Region zur Bedrohung der nationalen Sicherheit angrenzender Staaten nutzen. Jordanien ist eines von 90 Ländern, die dem internationalen Bündnis gegen die islamistische Terrormiliz IS angehören, dem sich kürzlich auch Syrien angeschlossen hatte.

Die USA hatten die Ziele in Syrien angegriffen, um Vergeltung für die Tötung von zwei US-Soldaten und einem Dolmetscher zu üben. Mehr als 70 Ziele wurden den Angaben zufolge angegriffen. Informationen zur Zahl der Toten gab es nicht. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte sprach von fünf, darunter der Anführer einer IS-Zelle.

