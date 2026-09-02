Joshua Wong (dpa)

Der 29-Jährige räumte Agenturberichten zufolge ein, mit ausländischen Kräften zusammengearbeitet und dadurch die nationale Sicherheit gefährdet zu haben. Ihm droht lebenslange Haft. Das Strafmaß soll später verkündet werden. Ein Schuldbekenntnis kann in Hongkong zu einem milderen Urteil führen. Wong verbüßt bereits eine Haftstrafe von vier Jahren und acht Monaten. Er war als Schüler durch Proteste gegen die Einführung eines nationalen Bildungsprogramms bekannt geworden und wurde später zu einem der Gesichter der Demokratiebewegung.

Diese Nachricht wurde am 02.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.