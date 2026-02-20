Deutsche Welle

Der Reporter hatte für die Deutschen Welle berichtet. (picture-alliance / dpa / Daniel Kalker)

Die Staatsanwaltschaft in Istanbul erklärte, der Reporter Alican Uludag sei in der Hauptstadt Ankara in Gewahrsam genommen worden und werde heute der Staatsanwaltschaft vorgeführt. Es gehe um Inhalte, die er über sein Nutzerkonto im Onlinedienst X verbreitet habe. Ein Anwalt der Deutschen Welle sagte dagegen der Nachrichtenagentur AFP, Uludag werde wegen eines Artikels über die mögliche Rückkehr von Sympathisanten der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat festgehalten. Gegen den Journalisten laufen außerdem noch weitere Ermittlungen.

Die Organisation Reporter ohne Grenzen bezeichnete die Festnahme Uludags als "Teil der gerichtlichen Schikanen gegen seriöse Journalisten" in der Türkei. Uludag könnte mit seinen Recherchen "die Regierenden verärgert haben". Der Journalist war für seine Türkei-Recherchen 2021 mit dem Raif-Badawi-Preis für mutigen Journalismus ausgezeichnet worden.

Diese Nachricht wurde am 20.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.