Nach eigener Festnahme

Sie sorgten sich, den Zugang zur Regierung zu verlieren oder verklagt zu werden. Es sei jedoch nicht die Zeit für falsche Ausgewogenheit und dafür, Menschen im Fernsehen eine Plattform zu geben, die nur gekommen seien um zu lügen, sagte Don Lemon.
Late-Night-Moderator Jimmy Kimmel kritisierte das Vorgehen der Behörden bereits in der Begrüßung seines Gastes. Dieser sei "wegen journalistischer Tätigkeit" verhaftet worden.
Ende Januar war der frühere CNN-Moderator, der inzwischen als freier Reporter tätig ist,in Los Angeles festgenommen worden, weil er über einen Protest gegen die US-Einwanderungsbehörde ICE in einer Kirche im Bundesstaat Minnesota berichtet hatte. Inzwischen ist Lemon, der einen Tag lang festgehalten wurde, wieder frei.
Diese Nachricht wurde am 04.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.