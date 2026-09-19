Das Weiße Haus in Washington (pa/dpa/Udo Bernhart)

Das gaben beide Medienhäuser bekannt. Grund ist eine Anordnung von US-Präsident Trump, der gestern erklärte, er werde MS NOW, CNN sowie dem Newsportal "Politico" keinen Zugang mehr gewähren. Kritiker sehen darin einen Einschüchterungsversuch und einen Angriff auf die Pressefreiheit. - Die betroffenen Medien wollen sich vor Gericht dagegen wehren.

Trump hatte im Februar 2025 bereits Journalisten der Nachrichtenagentur AP den Zutritt zum Oval Office, zur Air Force One und zu anderen Veranstaltungen verwehrt. Es war eine Reaktion auf die Entscheidung der AP, seine Umbenennung des Golfs von Mexiko in Golf von Amerika nicht mitzutragen.

Diese Nachricht wurde am 19.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.