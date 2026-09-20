Das Weiße Haus in Washington (pa/dpa/Udo Bernhart)

Die Presseausweise der Reporter seien eingezogen worden, teilten die drei Medienunternehmen mit. Man werde rechtlich gegen die Sperre vorgehen, da diese gegen die in der Verfassung verankerte Presse- und Meinungsfreiheit verstoße. Grund für die Sperre ist eine Anordnung von US-Präsident Trump. Er hatte den Journalisten gestern unterstellt, Falschnachrichten zu verbreiten.

Trump hatte im Februar 2025 bereits Journalisten der Nachrichtenagentur AP den Zutritt zum Oval Office, zur Air Force One und zu mehreren Veranstaltungen verwehrt. Es war eine Reaktion auf die Entscheidung der AP, seine Umbenennung des Golfs von Mexiko in Golf von Amerika nicht mitzutragen.

Diese Nachricht wurde am 20.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.