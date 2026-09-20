Das Weiße Haus in Washington (IMAGO / ABACAPRESS / IMAGO / Guerin Charles / ABACA)

Der Verband der White-House-Korrespondenten forderte die sofortige Aufhebung der Anweisung. Der Schritt verstoße gegen den ersten Zusatzartikel zur US-Verfassung, der die Pressefreiheit garantiere.

Trump hatte den Fernsehsendern CNN und MS NOW sowie der Nachrichten-Website Politico den Zutritt zum Weißen Haus untersagt, unter dem Vorwurf, sie verbreiteten Falschinformationen über ihn und die Regierung.

Reporter der betroffenen Medien wurden gestern nicht auf das Gelände des Weißen Hauses gelassen. Zudem wurden ihnen nach eigenen Angaben von Sicherheitskräften ihre Hausausweise abgenommen.

Diese Nachricht wurde am 20.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.