Clara von Nathusius (Archivbild) (picture alliance / dpa / Hannes P Albert)

Sie sagte im ARD-Fernsehen, wenn die CDU eingeladen werde, sollte sie erst einmal mit jedem sprechen. Dann müsse geschaut werden, was bei solchen Gesprächen tatsächlich herauskomme. Es gebe klare Maßstäbe, für was die CDU stehe. Die seien in Bund und in Ländern aber nochmal anders. Die Brandmauer zur AfD bezeichente die JU-Politikerin als gescheitertes Projekt.

Von Nathusius übte scharfe Kritik an Bundeskanzler Merz. Die Union habe ein Glaubwürdigkeitsproblem und das liege auch an ihm. Mit diesem Bundeskanzler seien keine Wahlen mehr zu gewinnen.

Merz steht in den eigenen Reihen unter Druck, seit die AfD die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt gewonnen hat und die CDU dort Verluste hinnehmen musste.

Diese Nachricht wurde am 13.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.