Der nach der Schriftstellerin Ingeborg Bachmann benannte Preis wird zum 50. Mal vergeben. 14 Autoren treten gegeneinander an.
Bei den Tagen der deutschsprachigen Literatur, wie der Wettbewerb offiziell heißt, lesen die Autoren live im Fernsehen vor einer Fachjury, die die Texte danach kritisch analysiert. Am Sonntag wird der Preisträger bekanntgegeben. Voriges Jahr erhielt die österreichische Sprachkünstlerin Natascha Gangl die Auszeichnung.
Der Beginn des Wettlesens fällt dieses Jahr auf den 100. Geburtstag von Ingeborg Bachmann.
Diese Nachricht wurde am 25.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.