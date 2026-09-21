Das französische Außenministerium in Paris (imago images / Photo12 / Gilles Targat via www.imago-images.de)

Das Außenministerium in Paris erklärte, dieser neuerliche Angriff auf die französische Kulturpräsenz im Iran sei inakzeptabel und nicht zu rechtfertigen. Frankreich werde geeignete Maßnahmen ergreifen, um darauf zu reagieren.

In einer von der iranischen Justiz-Nachrichtenagentur Misan verbreiteten Erklärung hatte es geheißen, das Centre de langue française sei illegal. Es habe seinen Status als Sprach-Lehranstalt missbraucht und versucht, innerhalb der iranischen Elite ein Netzwerk aufzubauen und dessen Mitgliedern die Ausreise aus dem Iran zu ermöglichen. Die Teheraner Staatsanwaltschaft habe daher dessen Schließung verfügt.

Diese Nachricht wurde am 21.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.