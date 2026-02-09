Justizministerin Stefanie Hubig (Archivbild) (picture alliance / Flashpic / Jens Krick)

Hubig sprach von einem entschlossenen Vorgehen. Allerdings müsse man neben dem Schutz von Mietern auch dafür sorgen, dass das Vermieten attraktiv bleibe. Ziel sei es, gemeinsam mit Mieter- und Vermieterverbänden "gute Lösungen" zu finden.

Geplante Mietrechtsreform: Kritik und Zustimmung

Aus der CDU hieß es bereits, es gebe Korrekturbedarf an Hubigs Plänen. Der Eigentümerverband "Haus und Grund" warnte vor einer Überregulierung des Mietmarktes. Grüne, Linke und der Deutsche Mieterbund lobten Hubigs Vorstoß im Grundsatz. Sie nannten die Pläne zugleich überfällig und nicht ausreichend.

Vorgesehen ist unter anderem, dass Indexmieten um maximal 3,5 Prozent pro Jahr steigen dürfen. Bislang sind sie an die Inflation gekoppelt, sodass deutlich höhere Steigerungen möglich sind. Kurzzeit-Mietverträge sollen für maximal sechs Monate möglich sein. Bei möblierten Wohnungen soll nur noch ein Aufschlag von maximal fünf Prozent auf die Kaltmiete erlaubt sein. Eine Expertenkommission zum Mietrecht soll bis Ende des Jahres weitere Vorschläge erarbeiten.

