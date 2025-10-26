Dieser Möbelaufzug wurde für den Raubüberfall auf den Louvre verwendet. (AFP / DIMITAR DILKOFF)

Medienberichten zufolge wurde einer der beiden am Pariser Flughafen Charles de Gaulle kurz vor dem Besteigen eines Flugzeugs ins Ausland gefasst. Der zweite Verdächtige sei wenig später in der Region Paris gefasst worden. An dem Einbruch waren laut Polizei insgesamt vier Männer beteiligt.

Vor einer Woche hatten die Diebe acht Stücke im Schätzwert von 102 Millionen Dollar aus der Sammlung des Louvre gestohlen. Sie waren während der Öffnungszeiten mit Hilfe eines Lastenaufzugs in das meistbesuchte Museum der Welt eingebrochen.

