Bundesregierung

Bisher dürfen Mitglieder der Reserve nur herangezogen werden, wenn sie selbst und ihr Arbeitgeber zustimmen.
Das Kabinett hatte im Bundesverteidigungsministerium getagt. Zu Gast war NATO-Generalsekretär Rutte. Mit Blick auf den NATO-Gipfel in der kommenden Woche versprach er langfristige Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Bundeskanzler Merz kündigte an, Deutschland wolle sich zudem für eine neue Finanzhilfe der europäischen Partner für Kiew starkmachen.
Diese Nachricht wurde am 01.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.