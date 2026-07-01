Bundesregierung
Kabinett tagt im Verteidigungsministerium - Reservisten sollen wieder zu Übungen verpflichtet werden

Das Bundeskabinett legt bei seiner heutigen Sitzung den Schwerpunkt auf die Stärkung der Bundeswehr und die Vorbereitung des NATO-Gipfels in der kommenden Woche. Es tagt am Vormittag im Bundesverteidigungsministerium in Berlin. Als Gast nimmt NATO-Generalsekretär Rutte teil.

    Eingang des Bundesministeriums der Verteidigung in der Stauffenberg-Straße, Tiergarten, Berlin
    Das Bundeskabinett tagt heute im Verteidigungsministerium. (picture alliance/Joko)
    Das Kabinett will Gesetzentwürfe zum beschleunigten Bau von militärischer Infrastruktur sowie zur Stärkung der Reserve beschließen. So sollen Reservisten wieder zu Übungen verpflichtet werden können. Arbeitgeber müssten sie dann freistellen. Daran gibt es Kritik aus der Wirtschaft.
    Die Bundesregierung hat das Ziel ausgegeben, die Zahl der Reservisten bis 2035 auf 200.000 zu erhöhen. Derzeit sind es etwa 60.000.

    Aus dem Deutschlandfunk-Programm

    Vor NATO-Gipfel - Rütte erörtert Verteidigungspolitik mit Bundeskabinett
    Diese Nachricht wurde am 01.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.