Das Kabinett will Gesetzentwürfe zum beschleunigten Bau von militärischer Infrastruktur sowie zur Stärkung der Reserve beschließen. So sollen Reservisten wieder zu Übungen verpflichtet werden können. Arbeitgeber müssten sie dann freistellen. Daran gibt es Kritik aus der Wirtschaft.
Die Bundesregierung hat das Ziel ausgegeben, die Zahl der Reservisten bis 2035 auf 200.000 zu erhöhen. Derzeit sind es etwa 60.000.
Aus dem Deutschlandfunk-Programm
Diese Nachricht wurde am 01.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.