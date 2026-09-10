Britische Studie

Das hat eine großangelegte Studie britischer Forscher ergeben. Sie befragten fast 980.000 Menschen über einen Zeitraum von 14 Jahren, wie häufig sie Tee oder Kaffee trinken und mit welcher Temperatur. Außerdem wurden die Probanden zu ihrer Gesundheit befragt. Wie die Wissenschaftler im International Journal of Cancer schreiben, haben Menschen, die ihren Tee oder Kaffee mehrmals am Tag "sehr heiß" trinken, ein dreifach erhöhtes Risiko für Speiseröhrenkrebs. Demnach kann die Hitze die Zellen des Organs schädigen. Die Forscher empfehlen deshalb, die Getränke nur warm zu trinken.
Bislang war nach kleineren Studien in Asien, Afrika, Südamerika und dem Nahen Osten bereits vermutet worden, dass das Trinken sehr heißen Tees das Krebsrisiko erhöht. Die britischen Forscher weiteten die Untersuchungen nun auch auf den Kaffee aus und stellten sie auf eine deutlich größere Basis.
Diese Nachricht wurde am 10.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.