Nach Sanierung der Grablege

Feierliche Wiederbeisetzung von Kaiser Otto dem Großen (picture alliance / dpa / Klaus-Dietmar Gabbert)

In dem ökumenischen Gottesdienst sagte der evangelische Landesbischof Kramer, Otto sei Christ gewesen. Sein Glaube habe ihm immer vor Augen geführt, dass er sich vor einer höhere Macht zu verantworten habe. Dies wünsche er auch heutigen Politikern, sagte Kramer und ein Rassist könne nicht Deutscher sein.

Auch der katholische Bischof Gerhard Feige würdigte in seiner Predigt das Handeln Otto des Großen nach christlichen Werten wie Demut und Barmherzigkeit. An der Beisetzungszeremonie nahmen unter anderen Kulturstaatsminister Weimer, Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Schulze sowie weitere Spitzenvertreter aus Politik, Kultur und Kirche teil.

Otto war einer der bedeutendsten Herrscher Europas. Er wurde 962 in Rom zum Kaiser gekrönt.

Diese Nachricht wurde am 01.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.